Una recente lettera scritta da alcune studentesse ha attirato l’attenzione di un politico locale, che ha deciso di condividere pubblicamente il suo apprezzamento. Nel messaggio, le ragazze invitano a votare con il cuore e a non preoccuparsi troppo del voto utile. Il contenuto si è diffuso attraverso un comunicato stampa, portando alla ribalta questa richiesta di esprimere le proprie preferenze senza condizionamenti esterni. La lettera ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini e gli altri esponenti politici.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Michele Menchetti Candidato sindaco “Lista Indipendente Per Arezzo” Ad Arezzo, in questa campagna elettorale dove spesso volano più slogan che idee, ci voleva una lettera di due studentesse per rimettere un po’ di politica coi sentimenti dentro. E infatti Michele Menchetti, candidato sindaco della Lista Indipendente Per Arezzo, s’è preso carta e penna virtuale e ha risposto pubblicamente a Giorgia e Maria Vittoria, le due ragazze che avevano scritto ai sei aspiranti sindaci aretini parlando di giovani, astensionismo e fuga dei cervelli. E Menchetti, diciamolo, c’è andato giù di sentimento. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Citte, votate col cuore e lasciate perdere il voto utile”: Menchetti s’innamora della lettera delle studentesse

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