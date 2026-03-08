Bambino col cuore bruciato la denuncia della madre | Nessuno mi ha detto che il cuore era congelato

Una madre ha denunciato che nessuno le ha comunicato che il cuore del suo bambino era stato congelato prima dell’intervento. La donna ha raccontato di aver appreso l’accaduto solo in seguito e ha espresso il suo disappunto riguardo alla mancanza di informazioni chiare. La vicenda riguarda un bambino con problemi cardiaci e il suo cuore bruciato durante un procedimento medico.

La malattia del bambino morto al Monaldi Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, genitori di Domenico, il bambino morto per un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, hanno parlato della loro esperienza nella puntata dell’8 marzo di Domenica In. La madre del bambino di due anni a cui è stato trapiantato un organo danneggiato probabilmente da un trasporto inadeguato dall’ospedale di Bolzano, dove si trovava il donatore, ha raccontato dell’esperienza vissuta partendo dalla malattia del figlio. L’ospedale Monaldi Quando Domenico Caliendo aveva quattro mesi i medici avevano scoperto una cardiomiopatia dilatativa, una malattia che ne avrebbe compromesso la funzionalità cardiaca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bimbo col cuore “bruciato”, parla la madre: “Cosa mi hanno detto dall’ospedale”Il destino di un bambino di appena due anni e quattro mesi è appeso a un filo sottilissimo, mentre in un reparto di terapia intensiva si combatte una...

Bambino col cuore bruciato: il possibile errore in un farmaco, il dettaglio emersoLe indagini sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino col cuore bruciato. Il possibile errore con un farmaco e un altro caso precedente. newsmondo.it

Bimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it

