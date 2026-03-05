bimbo col cuore bruciato lettera dei colleghi contro guido oppido per il clima pesante in sala operatoria

Gli infermieri del reparto di cardiochirurgia del Monaldi hanno scritto una lettera indirizzata alla direzione, denunciando un clima pesante in sala operatoria. Nella comunicazione, si fa riferimento a Guido Oppido, primario del reparto, e alle condizioni di lavoro che, secondo quanto scritto, sarebbero diventate difficili e stressanti. La lettera rappresenta un'azione diretta da parte del personale coinvolto.

Undici infermieri e tecnici della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno firmato una lettera in cui hanno descritto l’ambiente pesante nel reparto diretto dal dottor Guido Oppido. Il documento accusa i medici di non comunicare correttamente con il resto del personale, parlando di aggressività, umiliazioni e offese. La lettera sulla cardiochirurgia del Monaldi L’avvocato della famiglia del bambino morto a seguito di un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, durante il quale gli è stato impiantato un organo danneggiato, ha reso pubblica una lettera del personale infermieristico e tecnico del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale, risalente al 27 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

