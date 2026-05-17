Un incidente si è verificato in una zona trafficata, coinvolgendo un'auto che è finita in una scarpata dopo aver sfiorato due ragazzini in bicicletta. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine e si cerca di capire come i due giovani siano riusciti a evitare conseguenze più gravi. Restano da chiarire le cause che hanno portato l’auto a uscire di strada in quel punto specifico, mentre le autorità stanno ricostruendo l’accaduto attraverso testimonianze e rilievi sul luogo.

? Domande chiave Come sono riusciti i due ragazzi a evitare il peggio?. Perché l'auto è uscita di strada proprio in quel punto?. Cosa hanno accertato i Carabinieri sulla dinamica del sinistro?. Quali sono le condizioni attuali dei tre feriti all'ospedale?.? In Breve Sinistro avvenuto sabato 16 maggio intorno alle ore 17:00 tra Moscosi e Frontale.. Tre feriti, tra cui due minori di 11 e 13 anni, portati a Jesi.. Vigili del Fuoco intervengono per recuperare l'auto dopo dieci metri di rotolamento.. Carabinieri indagano sulla pericolosità delle curve sulla provinciale 139 tra Cingoli e Apiro.. Un’auto ha perso il controllo sulla provinciale 139 tra Cingoli e Apiro nel tardo pomeriggio di sabato 16 maggio, finendo in una scarpata dopo aver sfiorato due ragazzini in bicicletta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cingoli, auto in scarpata dopo aver sfiorato due ragazzini in bici

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