Uno studio condotto dalla Massey University ha analizzato le persone che sono state vicine alla morte, evidenziando che queste soggetti mostrano modifiche durature nei loro sogni. La ricerca si è concentrata sui cambiamenti nell’attività onirica e ha evidenziato come le esperienze di quasi morte possano influenzare il modo in cui i sogni si presentano nel tempo. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica di settore.

Uno studio scientifico condotto dalla Massey University ha rivelato che le persone che hanno vissuto esperienze di quasi morte manifestano cambiamenti profondi e permanenti nella loro attività onirica. Le ricerche indicano che queste persone sviluppano una capacità superiore di ricordare i sogni, che diventano più vividi, lucidi e caratterizzati da una forte intensità emotiva positiva. Questi fenomeni suggeriscono che l’incontro con la morte agisca come un catalizzatore capace di trasformare radicalmente la percezione della realtà e la vita interiore dei soggetti coinvolti. Il concetto di esperienza di quasi morte, spesso indicato con l’acronimo inglese NDE, descrive uno stato alterato della coscienza che si verifica durante emergenze mediche critiche.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dopo aver sfiorato la morte, i sogni cambiano: lo studio che prova cosa succede al cervello

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