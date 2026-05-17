Cinema in Marmilla | 41 film per parlare di ambiente e diritti umani

In Marmilla si sta svolgendo un progetto cinematografico che coinvolge 41 film, tutti dedicati a temi legati all’ambiente e ai diritti umani. L’iniziativa mira a stimolare riflessioni e discussioni tra la popolazione locale attraverso proiezioni e incontri pubblici. La selezione dei film affronta questioni come la crisi climatica e le condizioni delle comunità umane, creando un legame diretto tra tematiche ambientali e sociali. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico su questi aspetti attraverso il linguaggio del cinema.

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? Punti chiave Come possono 41 film cambiare la consapevolezza di un intero borgo?. Quali connessioni nascono tra crisi climatica e diritti umani in Marmilla?. Chi sono i filmmaker che portano 75 culture diverse in piazza?. Come si trasforma una piazza di provincia in un laboratorio globale?.? In Breve 41 film selezionati su 600 iscritti da 75 Paesi diversi. 29 opere in competizione ufficiale e 12 fuori concorso. Cinque giornate di proiezioni e incontri in Piazza Costituzione. Sindaco Maurizio Onnis sottolinea l'impatto educativo sulla comunità di Villanovaforru. A Villanovaforru, in Marmilla, la tredicesima edizione del Life After Oil International Film Festival porterà sul grande schermo temi urgenti come l’ambiente, i diritti umani e le migrazioni fino al 20 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema in Marmilla: 41 film per parlare di ambiente e diritti umani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "I giovedì del cinema dei diritti umani": tre storie vere di bambini coinvolti nella guerraLa rassegna «I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani» torna al Liceo Alfano I di Salerno, in via dei Mille 40, da martedì 28 a giovedì 30 aprile 2026,... Tornano a Salerno “I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani”: focus sui bambini nei conflittiTorna al Liceo Alfano I la rassegna “I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani”, giunta alla sua tredicesima edizione.