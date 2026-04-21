I giovedì del cinema dei diritti umani | tre storie vere di bambini coinvolti nella guerra

Da martedì 28 a giovedì 30 aprile 2026, il Liceo Alfano I di Salerno ospiterà la XIII edizione della rassegna «I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani». L’evento presenta tre storie reali di bambini coinvolti in situazioni di conflitto armato. Le proiezioni si svolgeranno in via dei Mille 40, offrendo uno spazio dedicato alla riflessione sulla condizione dei minori nelle aree di guerra.

La rassegna «I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani» torna al Liceo Alfano I di Salerno, in via dei Mille 40, da martedì 28 a giovedì 30 aprile 2026, con la sua XIII edizione. La manifestazione è promossa dall'associazione Cinema e Diritti e dal Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, in.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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