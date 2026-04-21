Tornano a Salerno I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani | focus sui bambini nei conflitti

A Salerno riprendono gli incontri della rassegna “I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani” al Liceo Alfano I. Questa tredicesima edizione si concentra sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati, offrendo proiezioni e discussioni dedicate. La programmazione si svolge ogni settimana, coinvolgendo studenti e pubblico interessato ai diritti umani e alle realtà dei minori in zone di guerra.

Torna al Liceo Alfano I la rassegna “I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani”, giunta alla sua tredicesima edizione. L’appuntamento è in programma dal 28 al 30 aprile 2026 presso l’Aula Magna dell’istituto di via dei Mille, con ingresso libero. Promossa dall’associazione Cinema e Diritti insieme al Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, la rassegna propone tre giornate di cinema e confronto, con proiezioni seguite da dibattiti con registi e testimoni delle storie raccontate. L’edizione 2026, intitolata “I bambini alla guerra”, affronta il tema dell’infanzia coinvolta nei conflitti armati, nelle dittature e nelle dinamiche criminali, attraverso tre documentari ambientati in contesti diversi ma accomunati da una forte carica umana e sociale.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Tornano a Salerno “I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani”: focus sui bambini nei conflitti Notizie correlate Aperte le iscrizioni al Master in Diritti umani e gestione dei conflitti della Sant'AnnaPisa, 19 marzo 2026 - Giunge alla venticinquesima edizione il Master di I livello in ‘Human Rights and Conflict Management’, il percorso di alta... Inaugurazione dell’Anno Accademico all’Università del Sannio sui diritti umaniOspite d’eccezione sarà Matteo Garrone, regista più volte candidato all’Oscar, sceneggiatore e produttore cinematografico di rilievo internazionale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Salerno, cinema e diritti umani: tre film raccontano l’infanzia tra guerre, dittature e mafie; Torna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato; Salerno, presentata a Palazzo di Città l’XI edizione di Salerno Corre; Torna la fiera del Crocifisso ritrovato: a Salerno dal 30 aprile al 2 maggio. I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani tornano all’Alfano ILa rassegna «I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani» torna al Liceo Alfano I di Salerno, in via dei Mille 40, da martedì 28 a giovedì 30 aprile 2026, con l ... gazzettadisalerno.it Salerno, cinema e diritti umani: tre film raccontano l’infanzia tra guerre, dittature e mafieSalerno - Tre storie vere, tre contesti geografici lontani tra loro ma legati da un filo comune: l’infanzia segnata dalla violenza. Torna al Liceo Alfano I la ... pupia.tv CINEFORUM "I COLORI DEL CINEMA La mattina scrivo Venerdì 17/04: ore 21.00 Lunedì 20/04: ore 21.00 Giovedì 23/04: ore 15.00 e 21.00 Sentimental Value (Candidato a 8 Golden Globe e Premi Oscar) Giovedì 16/04: ore 15.00 e 21.00 Domenica 19/04: facebook