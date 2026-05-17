Nuove segnalazioni arrivano riguardo alle condizioni del cimitero centrale, con foto che mostrano soffitti scrostati e bagni poco puliti. La situazione sembra peggiorata rispetto al passato, con alcuni spazi in stato di abbandono. I residenti e i visitatori si sono rivolti alle autorità per evidenziare la mancanza di interventi di manutenzione. Le immagini diffuse mettono in evidenza le criticità di un luogo che dovrebbe essere mantenuto in condizioni adeguate. La questione è stata portata all’attenzione delle competenti autorità locali.

Nuove segnalazioni sullo stato del cimitero centrale (foto). A denunciare una situazione di degrado è Romano Di Giacopo, residente in città, che ha inviato una nuova mail ad Aspes lamentando problemi legati a illuminazione, manutenzione e servizi igienici in una parte del camposanto dove nel 1999 è stata sepolta la madre. "La situazione è peggiorata – contesta il cittadino - ma non mi risulta che siano stati effettuati lavori di miglioramento". Di Giacopo ricorda di aver già scritto ad Aspes nel marzo 2024, allegando anche fotografie. Nella risposta ricevuta il 21 marzo 2024, Aspes spiegava che sarebbero state effettuate verifiche sull’impianto di illuminazione e sui soffitti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cimitero, il degrado peggiora: "Soffitti scrostati, bagni non puliti"

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