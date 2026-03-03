La palestra della scuola Principessa di Piemonte a Bari è chiusa da 2 anni | Degrado e muri scrostati

Da due anni la palestra della scuola Primaria ‘Principessa del Piemonte’ a Bari, situata in via Bovio nel quartiere Libertà, rimane chiusa. Le pareti mostrano segni di umidità e scrostature, mentre il locale si presenta in condizioni di completo degrado. La situazione è visibile a chiunque passi davanti all’edificio, evidenziando un evidente stato di abbandono.

Pareti piene di umidità, muri scrostati e degrado: è lo stato in cui versa la palestra della Scuola Primaria ‘Principessa del Piemonte’ in via Bovio, nel quartiere Libertà di Bari. Uno spazio inutilizzato da un paio d'anni, con conseguenti disagi per i piccoli alunni. A rilevare lo stato dei. 🔗 Leggi su Baritoday.it

