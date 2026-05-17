Cicloevento festeggia 30 anni | a Cesenatico il meglio delle due ruote
Cicloevento celebra quest’anno il trentesimo anniversario. La fiera internazionale dedicata al ciclismo, che ha debuttato nel 1996, si svolge nuovamente sul lungomare di Cesenatico. La manifestazione raccoglie espositori e visitatori da diversi paesi, offrendo un'ampia gamma di prodotti e novità legate alle due ruote. L’evento si svolge in un’area all’aperto e si estende lungo la passeggiata marittima della località balneare. La partecipazione di pubblico e espositori si mantiene elevata anche quest’anno.
Cicloevento compie trent’anni. La fiera internazionale del ciclismo, inaugurata per la prima volta nel 1996, torna anche quest’anno sul lungomare di Cesenatico. Le date da segnare in calendario sono venerdì 22 e sabato 23 maggio, quando gli stand dei grandi marchi coloreranno la riviera. In. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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