Cicloevento festeggia 30 anni | a Cesenatico il meglio delle due ruote

Cicloevento celebra quest’anno il trentesimo anniversario. La fiera internazionale dedicata al ciclismo, che ha debuttato nel 1996, si svolge nuovamente sul lungomare di Cesenatico. La manifestazione raccoglie espositori e visitatori da diversi paesi, offrendo un'ampia gamma di prodotti e novità legate alle due ruote. L’evento si svolge in un’area all’aperto e si estende lungo la passeggiata marittima della località balneare. La partecipazione di pubblico e espositori si mantiene elevata anche quest’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui