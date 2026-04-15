Con le due ruote sui colli della Romagna | da Cesenatico parte il tradizionale raduno delle vespe

Sabato 18 aprile, Cesenatico ospiterà l’edizione annuale della Giornata internazionale della Vespa, un raduno che richiama appassionati provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolgerà sui colli della Romagna e prevede la partecipazione di numerosi proprietari di vespe, che si raduneranno per condividere la passione e mostrare i loro veicoli. L’evento si svolge tradizionalmente in questa località, attirando appassionati di motoveicoli e curiosi lungo il percorso.

Cesenatico si prepara ad accogliere, sabato 18 aprile, la nuova edizione della Giornata internazionale della Vespa, il raduno internazionale dedicato a uno dei motoveicoli più iconici della storia del design e delle due ruote italiane.L’evento rappresenta l’occasione perfetta per inaugurare la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Due cittadini dell’Emilia-Romagna onorati con il riconoscimento del Merito da parte del Presidente della Repubblica.Il Presidente della ha conferito il riconoscimento al Merito della a due cittadini dell’Emilia-Romagna, in un’occasione che ha messo in risalto il... Un weekend dal sapore tradizionale con carnevale della Romagna e fiera della ligaza. Poi Fritz collective fest e tanto vintageNel Cesenate e in tutto il comprensorio si apre un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti dal sapore primaverile. Argomenti più discussi: Meno auto e moto, più elettronica: come cambia la spesa dei ferraresi sui beni durevoli; Emilia-Romagna Bike Trail 2026: avventura in bikepacking da Bologna a Riccione; Bollo moto Lombardia 2026: guida completa a tariffe, esenzioni e sconti | Dueruote; Rivolti a Oriente verso l’Everest, in moto: il viaggio che unisce Romagna, Cina e Tibet - Le immagini. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Sicilia #ANSA - facebook.com facebook Dati #COVID19 in Emilia-Romagna il 14 aprile 2026. 4 casi (età media 47) e 0 morti!! UN NUMERO A MIO GIUDIZIO POCO CREDIBILE DI CASI E UNA GIORNATA SENZA MORTI! @RegioneER ci spieghi anche, e non solo pubblichi!!!! E FACCIA 'STIMARE' I x.com