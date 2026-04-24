Ciclismo Trofeo Matteotti Si corre il 17 maggio Cambia il finale

Il 17 maggio si terrà a Marcialla la 72ª edizione del Trofeo Matteotti, una competizione ciclistica nazionale per élite e under 23. La gara è organizzata dal G. e quest’anno presenta una novità: il finale della corsa subirà un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso che coinvolge diverse strade e si concluderà in modo diverso rispetto al passato.

Per la 72esima edizione in programma a Marcialla domenica 17 maggio, cambia il finale di gara del Trofeo Giacomo Matteotti, gara nazionale per élite e under 23 organizzata (anche questa è una novità) dal G.S. Motociclisti Pistoiesi. Tutto invariato per tre quarti (il via alle 13,30 dal centro di Marcialla) e fino al gran premio della montagna di Barberino d’Elsa posto a 25 chilometri dal traguardo. Da qui i corridori raggiungeranno Tavarnelle, Bivio Canaglia e la discesa su Sambuca (questo tratto era percorso in senso inverso), Pontenuovo, La Romita, dove inizierà la salita che porterà a Tavarnelle e al traguardo di Marcialla in Piazza Brandi dopo 149 chilometri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Trofeo Matteotti. Si corre il 17 maggio. Cambia il finale Notizie correlate Per la Liberazione si corre a Sesto con il trofeo Frosali-Memorial MagniSesto Fiorentino, 22 aprile 2026 – A Sesto Fiorentino il 25 aprile torna uno degli appuntamenti più significativi del calendario podistico toscano,... Trofeo Circolo Cerbaia Prima, si corre a LamporecchioLamporecchio (Pistoia), 26 marzo 2026 – Domenica 29 marzo torna a muoversi il territorio di Lamporecchio con il recupero di una gara che appartiene... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Torneo organizzato dall’Invictasauro. Categoria ’Esordienti’. ’Maremma Cup’. Trofeo internazionale; Ciclismo. Trofeo Big Mat, Mikel Demiri alza le braccia al traguardo. Ciclismo: due novità di rilievo per il Trofeo Giacomo MatteottiCertaldo, 24 aprile 2025 - Novità per l’edizione n. 71 del Trofeo Giacomo Matteotti, la gara nazionale per élite e under 23 che si corre da molti anni a Marcialla, frazione di Certaldo e Barberino ... lanazione.it Ciclismo, presentato a Pescara il 77° Trofeo MatteottiVernissage del Trofeo Matteotti di ciclismo questa mattina in Municipio a Pescara con il saluto, a sorpresa, di Francesco Moser che ha telefonato durante la conferenza stampa per fare i complimenti ... ansa.it Emozione in centro tra autografi e iniziative, a Pier Guidi il Trofeo Bandini. Sapori, musica e animazione nel villaggio Terre&Motori in piazza Matteotti. - facebook.com facebook