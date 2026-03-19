Settore giovanile - Allievi A Titolo provinciale al Pieve SPaolo

Gli Allievi A del Pieve S.Paolo hanno conquistato il titolo provinciale, portando a casa un risultato atteso da settimane. La vittoria è arrivata dopo una serie di partite decisive e ha sancito il successo del settore giovanile del club. La squadra ha dimostrato determinazione e capacità nel corso della stagione, chiudendo con il trofeo in mano.

Un traguardo che sembrava nell’aria già da qualche settimana, ma che ora si è concretizzato ufficialmente. Il Pieve San Paolo è campione provinciale "Allievi A", grazie ad una cavalcata impressionante, con 19 vittorie in 21 partite. Un campionato non sicuramente semplice, al di là dei numeri. Tutto nasce da lontano, da una programmazione quasi maniacale della società, in collaborazione con il trainer Beani che ha guidato splendidamente questi ragazzi. Coadiuvato da uno staff di prim’ordine (il professor Mattia Bernardi preparatore atletico, Iacopo Paolini tecnico in seconda e Alessandro Pieri allenatore dei portieri), il trainer, fin dalll’inizio, ha creduto in questo traguardo, dando il massimo e portando in fondo un gruppo di 27 ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore giovanile - "Allievi A». Titolo provinciale al Pieve S.Paolo Articoli correlati Settore giovanile. Il sabato perfetto. Doppio successo per Allievi e U15Doppio successo per gli Allievi e i Giovanissimi Under 15 bianconeri, scesi in campo ieri pomeriggio. Leggi anche: Settore giovanile. Giardino, doppietta al Pescara . La Primavera vola al secondo posto Contenuti e approfondimenti su Settore giovanile Temi più discussi: Allievi U17 Regionali ottimi risultati per l’Academy Ardore; Allievi: altra vittoria per il Ramacca, questa volta contro il Club Real Sicilia; Settore Giovanile, tris di successi nel weekend; Gli allievi del corso UEFA A all’Empoli: una giornata di stage con la squadra Primavera. Settore giovanile. Week-end positivo. Allievi e Under 15 ne fanno cinqueFine settimana estremamente positivo per i colori del Siena Fc, con risultati di rilievo dalla prima squadra al settore giovanile. Se i ragazzi di Gill Voria, ieri, hanno sbancato lo Spoletini, il ... lanazione.it Settore giovanile. Juniores, arriva il Montevarchi. Allievi in trasfertaA inaugurare il fine settimana bianconero sarà, questo pomeriggio, la formazione Juniores, reduce dal pareggio per 3-3 sul campo dell’Ostiamare.... A inaugurare il fine settimana bianconero sarà, ... lanazione.it L'analisi del tecnico: «Il settore giovanile segue linee guida ben definite, dalla crescita progressiva del calciatore alla valorizzazione del talento attraverso un’identità di gioco ben definita. Siamo un passaggio chiave» - facebook.com facebook