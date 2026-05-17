Ciak sulle nostre montagne La Linea Gotica diventa un film
Un film sta raccontando le montagne italiane legate alla Linea Gotica, una delle principali linee difensive della Seconda Guerra Mondiale. Le riprese si svolgono tra i luoghi più rappresentativi di questa zona, testimonianza storica di quegli anni. La produzione si concentra su alcune località di montagna dove si sono combattute battaglie e sono ancora visibili i resti degli interventi militari. Il progetto mira a documentare e preservare questi siti attraverso immagini cinematografiche.
Un viaggio nella memoria della Seconda Guerra Mondiale attraverso i luoghi simbolo della Linea Gotica. È questo l’obiettivo di "A spasso nella storia – Linea Gotica", il nuovo progetto cinematografico del regista e produttore Luciano La Valle, attualmente in fase di produzione sull’Appennino modenese, bolognese e del versante toscano. L’opera si compone di un lungometraggio e di un cortometraggio. Il lungometraggio offrirà una ricostruzione storica a 360 gradi degli eventi legati alla linea difensiva tedesca, seguendo le vicende della 10ª Divisione da Montagna americana e della Forza di Spedizione Brasiliana, senza tralasciare le prospettive dell’esercito italiano e tedesco durante il conflitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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