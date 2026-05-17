Ciak sulle nostre montagne La Linea Gotica diventa un film

Un film sta raccontando le montagne italiane legate alla Linea Gotica, una delle principali linee difensive della Seconda Guerra Mondiale. Le riprese si svolgono tra i luoghi più rappresentativi di questa zona, testimonianza storica di quegli anni. La produzione si concentra su alcune località di montagna dove si sono combattute battaglie e sono ancora visibili i resti degli interventi militari. Il progetto mira a documentare e preservare questi siti attraverso immagini cinematografiche.

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