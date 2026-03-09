Alba da sogno neve e sci | Abetone lo spettacolo continua sulle nostre montagne

Alba all’Abetone, con le piste ricoperte di neve fresca e il cielo ancora scuro. La località sciistica continua a offrire un paesaggio incantevole, con le piste pronte per gli appassionati che vogliono sciare. La neve, compatta e ben distribuita, copre le montagne e crea uno scenario ideale per chi ha deciso di trascorrere la giornata sulle piste.

Abetone, 9 marzo 2026 – Bianco risveglio con la neve spianata sulle piste che scricchiola sotto gli sci, gli pianti di risalita a pieno ritmo e un panorama imperdibile: in una parola, Abetone! Il divertimento invernale continua sulle piste del comprensorio dove in tanti, anche nel fine settimana appena trascorso, hanno approfittato per una gita in montagna. Abetone, è ancora neve: sole e sci sulle piste Un lunedì di sole, per chi può, e un salto sulla neve sono sempre un toccasana. Una meta che in molti non si sono lasciati scappare negli scorsi mesi, complici le copiose nevicate che hanno imbiancato le nostre montagne. Nevicata sull’Appennino, quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

