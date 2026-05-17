Un accordo tra il difensore e la società è vicino alla firma, con l’obiettivo di prolungare il contratto e continuare insieme negli anni a venire. L’ufficialità dovrebbe arrivare entro la prossima settimana, segnando una decisione condivisa tra le parti. La società intende consolidare la rosa per il futuro, mantenendo il giocatore nel team e avviando un nuovo ciclo di successi. La trattativa si inserisce in un contesto di stabilità e continuità per il club.

di Stefano Cori Chivu e l’Inter pronti a rinnovare il proprio legame, l’ufficialità è attesa nel corso della prossima settimana. Arrivato tra lo scetticismo generale dei non addetti ai lavori, Cristian Chivu ha saputo trasformare i dubbi in trionfi, portando a casa un’accoppiata da sogno: Scudetto e Coppa Italia. Un double memorabile che proietta l’ex commissario tecnico della Primavera interista nell’élite degli allenatori europei. Un binomio vincente: il peso dei leader in campo. Il successo della compagine milanese non è figlio del caso, ma di un’alchimia perfetta tra la filosofia tattica del mister e la risposta del gruppo. Se in panchina Chivu ha dimostrato una maturità sorprendente per un quasi esordiente, in mezzo al campo ha potuto contare su senatori insostituibili. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu pronto a firmare il rinnovo, l’Inter vuole aprire un ciclo: avanti insieme per altri anni!

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Rinnovo di Cristian Chivu Inter pronta per il futuro

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