L’allenatore ha deciso di affidarsi a un giovane attaccante di 19 anni, con l’obiettivo di rendere più imprevedibile l’attacco della squadra. La scelta si inserisce in un processo di rinnovamento della rosa, che negli ultimi tempi ha portato a alcuni innesti e modifiche. La decisione di puntare su un giocatore così giovane arriva in un momento di cambiamenti più ampi all’interno del club, che sta cercando di rinnovare la propria identità e strategia.

di Bruno De Santis Chivu vuole dare imprevedibilità all’attacco dell’Inter e per questo ha fatto il nome di un nuovo attaccante: ha appena 19 anni L’ Inter sta cambiando pelle. Dopo lo scudetto e la Coppa Italia vinti con Cristian Chivu, il club nerazzurro vuole abbassare l’età media della rosa senza perdere competitività. Ed è proprio questo uno dei temi più importanti del prossimo mercato. Perché diversi senatori resteranno ancora centrali nel progetto, ma Oaktree ha chiesto investimenti mirati soprattutto su giovani di alto livello, possibilmente già pronti per il calcio internazionale. Chivu, da questo punto di vista, sembra avere le idee molto chiare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu ha scelto il nuovo attaccante: non ha neanche 20 anni

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