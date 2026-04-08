Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato | lui ha quasi 20 anni di meno è bellissimo e facoltoso! FOTO

Recentemente si sono diffuse notizie riguardanti un nuovo rapporto sentimentale dell’ex showgirl. Secondo alcune fonti, la donna avrebbe iniziato una relazione con un uomo molto più giovane di circa 20 anni, noto per la sua bellezza e la sua situazione finanziaria. Sono stati pubblicati scatti che ritraggono i due insieme e sono stati segnalati alcuni avvistamenti in diversi contesti pubblici. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Tra indiscrezioni, avvistamenti e storie vissute lontano dai riflettori, il cuore di Elisabetta Gregoraci torna a far parlare. La conduttrice, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, sarebbe stata sorpresa in compagnia di un uomo più giovane che, in poco tempo, ha acceso la curiosità del gossip. Un legame ancora tutto da definire, ma che sembra già destinato a catalizzare l’attenzione. Nuovo amore per Elisabetta Gregoraci: ecco di chi si tratta. Secondo le ultime voci, Elisabetta Gregoraci avrebbe trascorso alcuni giorni a Portofino in compagnia di Lodovico Patti, giovane imprenditore di 28 anni attivo nell’azienda di famiglia nel settore del legno e dell’edilizia. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato: lui ha quasi 20 anni di meno, è bellissimo e facoltoso! (FOTO) Elisabetta Gregoraci torna a St. Moritz: le foto social dalla vacanza in solitariaElisabetta Gregoraci ha inaugurato il 2026 all'insegna dei viaggi e in queste ore, dopo essere tornata nell'amata St. Jasmine Carrisi ha un nuovo fidanzato: “Sono innamorata, vi dico chi è lui”Un momento di leggerezza e sincerità ha acceso i riflettori su una nuova pagina di cronaca rosa durante l’ultima puntata de La Volta Buona, dove tra... Temi più discussi: Elisabetta Gregoraci, mini dress a pois e giacca in pelle; Elisabetta Gregoraci sfoggia la salopette in denim di tendenza per questa stagione FOTO; Sinner a Montecarlo, sfilata sugli spalti: Laila Hasanovic 'amica' di Clara. Da Elena Santarelli a Elisabetta Gregoraci e Diletta...; Elisabetta Gregoraci, gli addominali scolpiti oscurano Alice Campello, sola ai Rolex di Monte-Carlo. Elisabetta Gregoraci, weekend d'amore a Portofino col nuovo fidanzato (di 28 anni). Chi è Ludovico PattiIl cuore di Elisabetta Gregoraci è tornato a battere. Dopo la fine della relazione con l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini (oggi fidanzato con Antonella Fiordelisi) la showgirl calabrese sembra ... leggo.it Elisabetta Gregoraci stregata dal 28enne Lodovico Patti, la differenza d’età e il weekend d’amoreElisabetta Gregoraci paparazzata con Lodovico Patti, il retroscena sul weekend romantico trascorso a Portofino ... gossipetv.com Elisabetta Gregoraci - facebook.com facebook