È stato annunciato il nuovo commissario tecnico della nazionale, un allenatore di 41 anni proveniente dal Napoli. La decisione segna un passo importante per la squadra, che ora si prepara ad affrontare le prossime sfide con un nuovo staff tecnico. La scelta è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambiamento significativo nella gestione della nazionale. La sua esperienza nel calcio professionistico sarà ora al centro del progetto.

di Alessio Lento C’è un momento preciso in cui un progetto smette di essere un’idea e diventa qualcosa di concreto e, per San Marino, quel momento sembra essere arrivato adesso. Perché mettere in piedi una Nazionale maggiore femminile non è solo una scelta sportiva, è un passaggio che cambia la percezione di tutto il movimento, dentro e fuori dal campo. Non si parla di un semplice annuncio, ma di un percorso che parte da zero e che dovrà costruire tutto: identità, struttura, gruppo. E dentro questo percorso, la scelta della guida tecnica pesa più di qualsiasi altra decisione. Perché quando non c’è ancora una storia, chi arriva per primo finisce inevitabilmente per scriverla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Scelto il nuovo CT della Nazionale: ha 41 anni e viene dal Napoli

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