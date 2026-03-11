Intelligenza artificiale e divieto dei cellulari a scuola Valditara a Didacta | Restituire una vera libertà ai nostri giovani lontani dalla dipendenza L’AI Deve sempre presupporre la centralità del prof
Durante la fiera Didacta, il ministro dell’istruzione ha annunciato che sarà mantenuto il divieto di usare i cellulari a scuola per aiutare i studenti a evitare dipendenze. Ha inoltre ribadito che le intelligenze artificiali devono sempre essere guidate dalla presenza e dalla supervisione di un insegnante, sottolineando l'importanza del ruolo del docente nel rapporto con queste tecnologie.
