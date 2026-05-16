Notte di fuoco e sangue nel Pontino | 3 chioschi bruciano a Sabaudia poi 3 morti sulle strade

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, nel territorio del Pontino sono stati registrati due eventi tragici. Tre chioschi sono stati distrutti da un incendio scoppiato sul lungomare di Sabaudia. Nelle prime ore del mattino, due incidenti stradali hanno causato la morte di tre persone. Le fiamme sono state domate dagli vigili del fuoco, mentre le autorità stanno indagando sui due incidenti, di cui ancora non si conoscono le cause.

Latina, 16 maggio 2026 – Una notte drammatica nel Pontino, iniziata con le fiamme sul lungomare di Sabaudia e proseguita all’alba con due incidenti mortali. In poche ore i Vigili del Fuoco sono intervenuti prima per l’incendio contemporaneo di tre chioschi, poi per due schianti avvenuti sulla Pontina e sull’Appia. Il bilancio è pesante: tre persone morte e due ferite. Tre chioschi in fiamme sul lungomare di Sabaudia. Il primo intervento è scattato intorno alle 23.55 di ieri, 15 maggio 2026, a Sabaudia, sul lungomare. Le squadre operative dei Vigili del Fuoco di Latina, con il supporto della sede centrale e dei distaccamenti di Terracina e Gaeta, sono intervenute per l’incendio di tre chioschi, distanti l’uno dall’altro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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