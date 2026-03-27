In un nuovo libro pubblicato dalle Edizioni San Paolo, l’autore analizza come la Chiesa affronta la corruzione, evidenziando una risposta che si distingue dalla mentalità secolare. L’opera, intitolata “Illuminati da una gloria nascosta”, offre una riflessione sulle differenze tra i metodi e le percezioni adottate dalla Chiesa rispetto a quelle adottate dalla società civile in relazione a questo tema.

Cari lefebvriani, al Papa si obbedisce. Fermatevi, prima che sia troppo tardi Pubblichiamo un estratto di “Illuminati da una gloria nascosta”, il nuovo libro di mons. Erik Varden, da oggi in libreria (Edizioni San Paolo, 173 pp., 16 euro). Il volume nasce dalle riflessioni proposte dal vescovo norvegese a Papa Leone XIV e alla curia romana in occasione degli esercizi spirituali tenutisi a fine febbraio. Di fronte alla corruzione, soprattutto quando si tratta di abusi, si è tentati di cercare una radice malata. Ci aspettiamo di trovare campanelli d’allarme precoci che sono stati ignorati: qualche errore di discernimento, un modello originario di devianza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Di fronte alla corruzione, la Chiesa risponde in modo opposto alla mentalità secolare

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