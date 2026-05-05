Il Capitale contro lo Stato il nuovo libro di Massimo Florio sullo scontro secolare tra oligarchi e sistema pubblico L’Italia? Una macchietta degli Usa

Un nuovo libro analizza lo scontro tra il mondo della finanza e le istituzioni pubbliche, evidenziando come questa contrapposizione non sia nata di recente, ma abbia radici profonde. L’autore commenta anche la situazione italiana, descrivendola come una rappresentazione ridicolizzata all’interno del contesto statunitense. Florio sostiene che l’attacco allo Stato rappresenti una strategia di lunga durata, più che un fenomeno temporaneo o accidentale.

L’attacco sistematico allo Stato non è un errore del nostro tempo, ma una strategia di lunga data. Parola di Massimo Florio. Nel suo ultimo libro, Il Capitale contro lo Stato (Feltrinelli 2026), il professore emerito di Scienza delle Finanze alla Statale di Milano analizza quello che lui definisce il conflitto tra l ’espansione dello Stato nell’economia, nella salute, nella previdenza, nell’istruzione e l’accumulazione illimitata di capitale oligopolistico, dalle Big Tech alla finanza, dall’Oil&Gas al militare. Il punto è che, contrariamente a quello che si tende a pensare, il settore pubblico non è cresciuto ai margini del mercato, ma molto più rapidamente di esso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Capitale contro lo Stato, il nuovo libro di Massimo Florio sullo scontro secolare tra oligarchi e sistema pubblico. “L’Italia? Una macchietta degli Usa” Notizie correlate Peter Thiel, il nuovo mondo degli oligarchi «oltre» la democraziaIl profilo del Ceo di Palantir Ai vertici un sovrano/Ceo che governi con efficienza, e un consiglio di "saggi": software operativo di una società... Leggi anche: Sea Watch, il giudice che condanna lo Stato ha scritto il libro contro il referendum