A Chieri, sono state ritrovate dopo 53 anni alcune opere rubate nel 1973. La scoperta è arrivata grazie a una mail ricevuta di recente, che ha portato alla luce la localizzazione dei manufatti. Le opere erano scomparse dal tetto di una chiesa locale e non erano mai state più trovate. La vicenda si è riaccesa dopo che le autorità hanno analizzato il messaggio, ma restano ancora da chiarire chi abbia pianificato il furto e come sia stato possibile ricevere un riscatto così tanto tempo dopo.

? Punti chiave Come è stato possibile ricevere un riscatto via e-mail dopo cinquant'anni?. Chi ha orchestrato il furto dal tetto della chiesa nel 1973?. Dove si trovano i restanti 17 capolavori ancora dispersi?. Perché i carabinieri hanno puntato proprio una residenza in Svizzera?.? In Breve Furto avvenuto il 12 luglio 1973 con sottrazione di 36 opere d'arte.. Indagini carabinieri su coppia in Svizzera per accusa di ricettazione.. Restano dispersi 17 reperti della collezione originale della Cappella Gallieri.. Sindaco Sicchiero e monsignor Giraudo partecipano alla cerimonia di restituzione.. Due opere d’arte sacra, sottratte al Duomo di Chieri nel luglio del 1973, sono tornate oggi alla luce dopo 53 anni di silenzio grazie a un messaggio elettronico inviato dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieri, ritrovate dopo 53 anni le opere rubate nel 1973: arriva una mail

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