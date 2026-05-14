Ritrovate le cinture di Raffaella Carrà rubate alla mostra ‘Rumore’

Le cinture indossate da Raffaella Carrà sono state ritrovate e restituite dopo essere state sottratte durante la mostra “Rumore”. La vicenda ha avuto un epilogo con il rientro degli oggetti, che erano stati trafugati in occasione dell’esposizione. La restituzione è stata confermata dagli organi incaricati, senza ulteriori dettagli su eventuali indagini o responsabili. La vicenda si conclude così con il recupero degli oggetti di valore storico e culturale legati alla figura della cantante.

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La vicenda delle cinture indossate da Raffaella Carrà, sottratte in occasione della mostra “Rumore”, è giunta al capolinea: i due oggetti iconici sono stati restituiti Un pacco misterioso è stato recapitato agli uffici comunali di San Benedetto del Tronto. Inaspettatamente, all’internosono state trovate le due cinture di Raffaella Carrà che erano state sottrattealla mostra “Rumore”,ospitata alla Palazzina Azzurra della città marchigiana. I due oggetti appartengono ad abiti iconici della nota cantante. Sembrerebbe, quindi, che i presunti responsabili del furto si siano pentiti del gesto. Il 10 maggio scorso erano stati i proprietari diCollezioni Carràe curatori della mostra, Giovanni Gioia e Vincenzo Mola,a denunciare la scomparsa delle cinture. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ritrovate le cinture di Raffaella Carrà rubate alla mostra ‘Rumore’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà: rubate due cinture Swarovski dall’esposizione “Rumore”A San Benedetto del Tronto, dove nelle ultime settimane era stata allestita la mostra Rumore dedicata alla celebre showgirl, sono sparite due cinture... Sfregio a Raffaella Carrà, colpo di scena: restituite le cinture rubate alla mostra. “Grazie per il gesto…”“Riconoscere un errore e trovare la forza di tornare sui propri passi è qualcosa che appartiene alla parte più autentica della coscienza umana”,... Temi più discussi: Raffaella Carrà, furto alla mostra a lei dedicata: sparite due cinture originali dagli abiti di scena; Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini della principessa in Italia. FOTO; Adunata Alpini a Genova, sfilano 90mila penne nere. FOTO; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 maggio: la rassegna stampa. Raffaella Carrà, le cinture rubate tornano sui rispettivi abiti: spedite in un pacco anonimo al Comune di San Benedetto del TrontoSono state ritrovate le due cinture appartenenti agli storici abiti di scena di Raffaella Carrà che erano state rubate nei giorni scorsi dalla mostra 'Rumore', ospitata presso la Palazzina Azzurra di ... adnkronos.com Ritrovate cinture di Raffaella Carrà rubate dalla mostra nelle MarcheGli oggetti erano stati sottratti dall'esposizione a San Benedetto del Tronto. I responsabili del furto hanno restituito le cinture mandando un pacco al comune marchigiano. Riconoscenti e sollevati i ... tg24.sky.it