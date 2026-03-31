Dal Caravaggio di Palermo al Vermeer di Boston | ecco le 10 opere d’arte rubate e mai ritrovate che continuano a sfidare gli investigatori

Tra il 22 e il 23 marzo, tre dipinti sono stati sottratti dalla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. Questi furti rappresentano solo alcuni dei dieci casi di opere d’arte trafugate e mai ritrovate, che vanno dal Caravaggio di Palermo al Vermeer di Boston. Le opere rubate continuano a essere oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Nella notte tra il 22 e il 23 marzo, alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, sono stati rubati tre dipinti. Si tratta di un quadro di Renoir, uno di Cézanne e uno di Matisse. Purtroppo non è né il primo né sarà l’ultimo furto d’arte. Spesso le opere rubate poi vengono, prima o poi, ritrovate. Altre volte, invece, svaniscono nel nulla, nascoste in collezioni private, traffici illegali o distrutte per sempre. Intorno a queste opere mai ritrovate spesso restano solo indagini incomplete, teorie e misteri. Ecco dieci tra i casi più affascinanti e irrisolti 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Che giri fanno le opere d’arte rubateNon finiscono solo nel cosiddetto “mercato nero”: possono diventare una merce di scambio preziosa per la criminalità organizzata I furti di opere...

Leggi anche: Arte contemporanea al Pio Monte della Misericordia: da domani 7 nuove opere accanto al Caravaggio

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Dal Caravaggio di

Temi più discussi: Caravaggio, Klimt, Bellini: quali sono i furti di opere d’arte più clamorosi d’Italia?; Furti d'arte, i 'colpi grossi' più famosi in Italia; Da Caravaggio a Klimt, ecco i furti di opere d’arte più clamorosi d’Italia; Furti d’arte in Italia, emergenza senza fine tra colpi milionari e capolavori scomparsi.

Caravaggio, Klimt, Bellini: quali sono i furti di opere d’arte più clamorosi d’Italia?Dall’Ecce Homo di Antonello da Messina, rubato nel 1974 e mai più recuperato, alla Madonna con Bambino di Giovanni Bellini: l’Italia è al primo posto in classifica , anche a causa dell'immenso patrimo ... msn.com

Il caso CaravaggioÈ il 2016 quando il mondo dell’arte è scosso da una notizia: nella regione di Tolosa, in Francia, viene scoperta per caso una rappresentazione di Giuditta che decapita Oloferne, uno dei dipinti di Car ... rai.it

Dal Caravaggio di Palermo al Vermeer di Boston: ecco le 10 opere d’arte rubate e mai ritrovate che continuano a sfidare gli investigatori x.com

I 1000 quadri più belli di tutti i tempi. . Il ritratto di Maffeo Barberini attribuito a Caravaggio è stato acquisito per 30 milioni di Euro dallo Stato Italiano. Il quadro è di grande interesse perché rappresenta uno dei pochi ritratti realizzati dal Merisi. Nell’opera vediam - facebook.com facebook