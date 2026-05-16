Chiara Galiazzo ha annunciato il tour intitolato “Nuova Luce”, che partirà nel corso dell’autunno. La cantante, recentemente entrata nel roster di Imarts – International Music And Arts, proporrà le sue nuove canzoni dal vivo durante le date che saranno comunicate prossimamente. Questa iniziativa segue le sue ultime uscite musicali e rappresenta il suo primo progetto dal vivo dopo un periodo di attività in studio. Le date esatte del tour saranno rese note nelle prossime settimane.

MILANO – Chiara Galiazzo annuncia “Nuova Luce”, il nuovo progetto live in partenza il prossimo autunno prodotto da Imarts – International Music And Arts che accoglie l’artista nel proprio roster. Un’occasione per incontrare il pubblico dal vivo e riscoprire i brani più amati del suo repertorio come “Straordinario”, “Due respiri”, “Nessun posto è casa mia” fino ad arrivare ai più recenti “Valore”, “Poi io poi te”, “Basta poco”, in una veste inedita, elegante e contemporanea. In “Nuova Luce” la voce inconfondibile di Chiara dialogherà con un quartetto d’archi e con sonorità elettroniche, dando vita a un’esperienza musicale intensa e raffinata, capace di unire classicità e modernità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Chiara Galiazzo annuncia il tour “Nuova Luce”: le date

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