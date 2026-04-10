Achille Lauro lascia X Factor | Voglio dare tutto alla mia musica

Achille Lauro ha annunciato di aver deciso di abbandonare il ruolo di giudice di X Factor e di non partecipare alla prossima stagione del programma. La sua scelta è stata comunicata attraverso social media, spiegando che desidera dedicarsi completamente alla propria musica. La sua presenza nel talent show si è conclusa con questa decisione, che segue un percorso di tre stagioni come giudice.

(Adnkronos) – Achille Lauro lascia X Factor e non sarà giudice nel talent show della prossima stagione. "Dopo 2 anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti bellissimi che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui", annuncia il cantante dal proprio profilo Instagram. "Mi trovo in un momento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Achille Lauro lascia X Factor: “Mi dedicherò completamente alla musica”Su Instagram Achille Lauro annuncia che lascia ufficialmente il ruolo di giudice a X Factor: preferisce dedicarsi alla sua musica Come anticipato da... Leggi anche: Achille Lauro lascia X Factor Achille Lauro dice CORTESEMENTE per 30 minuti Temi più discussi: X Factor 2026: caccia all'erede di Achille Lauro, chi lo sostituisce?; Achille Lauro in concerto, annunciate 8 nuove date negli stadi per il 2027; Achille Lauro sceglie Fay per il Forum di Assago; Achille Lauro, tour negli stadi 2027: annunciate 8 imperdibili date (dopo il sold-out nei palazzetti). Achille Lauro lascia X Factor: Voglio dare tutto alla mia musica'Dopo 2 anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti bellissimi che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui' ... adnkronos.com Achille Lauro: Dopo due anni bellissimi lascio X Factor«Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui. Mi trovo in un momento stupendo della mia vita ». Lo ... gazzettadiparma.it +++Achille Lauro lascia X Factor+++ - facebook.com facebook Achille Lauro lascia la giuria di X Factor. x.com