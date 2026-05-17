Chiara Galiazzo annuncia il nuovo progetto live Nuova Luce

Chiara Galiazzo ha annunciato il suo nuovo progetto live intitolato “Nuova Luce”, che partirà il prossimo autunno. L’artista fa parte ora del roster di IMARTS – International Music And Arts, che si occuperà della produzione dell’evento. La cantante ha reso noto il nome dello spettacolo senza specificare ulteriori dettagli sulla data di inizio o le location coinvolte. L’annuncio è stato comunicato attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Milano, 17 mag. (askanews) – Chiara Galiazzo annuncia “Nuova Luce”, il nuovo progetto live in partenza il prossimo autunno prodotto da IMARTS – International Music And Arts che accoglie l’artista nel proprio roster. Un’occasione per incontrare il pubblico dal vivo e riscoprire i brani più amati del suo repertorio come “Straordinario”, “Due respiri”, “Nessun posto è casa mia” fino ad arrivare ai più recenti “Valore”, “Poi io poi te”, “Basta poco”, in una veste inedita, elegante e contemporanea. In “Nuova Luce”, la voce inconfondibile di Chiara dialogherà con un quartetto d’archi e con sonorità elettroniche, dando vita a un’esperienza musicale intensa e raffinata, capace di unire classicità e modernità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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