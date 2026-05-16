Chi vince l' Eurovision Song Contest 2026 stasera | le percentuali dei sondaggi i pronostici e le quote dei bookmakers

Da ilgiornaleditalia.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, sabato 16 maggio 2026, si conoscerà il nome del vincitore dell'Eurovision Song Contest. I sondaggi preliminari indicano una favorita tra alcuni paesi, con percentuali che variano tra il 25 e il 30 per cento. I pronostici dei bookmaker assegnano quote diverse alle principali nazioni in gara, alcune con possibilità di vittoria superiori al 40 per cento. La serata si svolge con le esibizioni di tutti i partecipanti e l'annuncio finale del risultato.

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