Stasera, sabato 16 maggio 2026, si conoscerà il nome del vincitore dell'Eurovision Song Contest. I sondaggi preliminari indicano una favorita tra alcuni paesi, con percentuali che variano tra il 25 e il 30 per cento. I pronostici dei bookmaker assegnano quote diverse alle principali nazioni in gara, alcune con possibilità di vittoria superiori al 40 per cento. La serata si svolge con le esibizioni di tutti i partecipanti e l'annuncio finale del risultato.

Stasera, sabato 16 maggio 2026, sarà proclamato il vincitore dell'Eurovision, ecco chi è il favorito Chi vince l’Eurovision Song Contest 2026? Stasera, sabato 16 maggio 2026, i 25 finalisti saliranno sul palco della Wiener Stadthalle a Vienne per contendersi la vittoria della 70ª edizione del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi vince l'Eurovision Song Contest 2026 stasera: le percentuali dei sondaggi, i pronostici e le quote dei bookmakers

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Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci svetta in classifica

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