La finale di Amici 2026 si svolgerà domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5. I pronostici dei bookmaker indicano alcuni concorrenti come favoriti per la vittoria, mentre le percentuali dei sondaggi online mostrano una maggiore fiducia verso certi talenti rispetto ad altri. Le quote stabilite dagli scommettitori e i dati raccolti tra il pubblico online forniscono un quadro delle possibili scelte dei giudici e dell’andamento della competizione. La serata deciderà chi tra i finalisti si aggiudicherà il titolo di quest’anno.

Chi vince Amici 2026 secondo i pronostici? La finale del talent andrà in onda domenica 17 maggio 2026 in prima serata su Canale 5. Dopo mesi di sfide, eliminazioni e performance al Serale, Maria De Filippi è pronta a incoronare il vincitore della venticinquesima edizione. L’attesa è altissima soprattutto sui social e nei forum dedicati al programma, dove da giorni impazzano sondaggi, pronostici e quote sui concorrenti favoriti alla vittoria finale. Tra ballerini e cantanti, la sfida sembra ormai ristretta a pochi nomi molto forti, ma un allievo in particolare sarebbe molto più vicino alla coppa. Chi vince Amici 2026, i concorrenti in finale A contendersi la vittoria finale saranno Alessio, Emiliano, Nicola, Elena (già dichiarati finalisti) e uno tra Angie e Lorenzo, ancora in bilico per l’ultimo posto disponibile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi vince Amici 2026, i pronostici, le quote dei favoriti secondo i bookmakers e le percentuali dei sondaggi online

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AMICI 2026 Prima Puntata Serale - Eliminati Opi , Michele ed Antonio

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