Patrizia Pellegrino è madre di tre figli, Arianna, Tommaso e Gregory, quest’ultimo adottato in Russia. La sua vita è segnata anche dalla perdita di Riccardo, morto pochi giorni dopo la nascita. La sua famiglia ha affrontato anche la malattia di Arianna, figlia che ha avuto da un precedente matrimonio. La storia dei suoi figli include momenti di gioia e di dolore, legati a eventi tragici e sfide personali.

Patrizia Pellegrino è mamma di tre figli, Arianna, Tommaso e Gregory, adottato in Russia. Nella sua storia c’è però anche un grande dramma: la morte di Riccardo dopo pochi giorni dalla nascita. “ Il giorno che io dovevo andare a prenderlo è entrato Pietro (Antisari Vittori, l’ex marito, ndr), l’ho guardato negli occhi e ho capito tutto subito.Una mia amica mi aveva regalato un bonsai piccolino. L’avevo messo in camera. I bonsai difficilmente fioriscono. Il giorno in cui mio marito mi ha detto che Riccardo non c’era più, indovina che è successo? È fiorito. È uscito un fiore bianco enorme, stupendo. Era lui che mi salutava. Io non l’ho potuto nemmeno salutare o vedere.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Tommaso, Arianna e Gregory (adottato), i figli di Patrizia Pellegrino: dalla morte di un figlio alla malattia della figlia

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