Chi sono i 9 candidati diaconi che serviranno l' altare nelle nostre chiese

Sabato 23 maggio, nel Duomo di Monza alle 18, si terrà una celebrazione speciale durante la quale nove candidati al diaconato permanente verranno istituiti nel ministero dell'Accolitato. Questi candidati sono stati scelti per servire l'altare e l'eucaristia nelle chiese del territorio. Durante la cerimonia, saranno ufficialmente riconosciuti come diaconi e avranno il compito di assistere nelle liturgie e di svolgere servizi di aiduta ai sacerdoti. La cerimonia rappresenta un momento importante per la comunità ecclesiastica locale.

Serviranno l'altare e l'eucaristia nelle chiese del territorio i 9 candidati al diaconato permanente che nella giornata di sabato 23 maggio, con una celebrazione speciale che si terrà nel Duomo di Monza, alle 18, saranno istituiti nel ministero dell'Accolitato. Cosa faranno i candidatiI ministeri. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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