Papa Leone approva 15 nuovi sacerdoti e diaconi per Roma | ecco chi sono

Il 7 marzo, Papa Leone XIV ha approvato ufficialmente, secondo quanto comunicato dalla Diocesi di Roma, la nomina di quindici uomini che nel mese di aprile riceveranno la consacrazione come diaconi o sacerdoti. Si tratta di un passaggio importante nel cammino di formazione di questi candidati, che si preparano a svolgere il loro ministero religioso nella diocesi capitolina.

Sono sette i candidati al diaconato permanente e otto invece i candidati al presbiterato che nel prossimo mese di aprile saranno ordinati. Ecco le date e i nomi Nel mese di aprile quindici uomini diventeranno diaconi o sacerdoti. Questo è l’annuncio della Diocesi di Roma dopo l’approvazione, avvenuta il 7 marzo, di Papa Leone XIV. Sabato 18 aprile nell’Arcibasilica Papale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano saranno ordinati, dal Cardinale Baldassare Reina sette nuovi diaconi. I candidati scelti sono Attilio Altamura, Alfredo Arolchi, Roberto Carletti, Mauro Chialastri, Salvatore Cottu, Giuliano Ferraro e Igino Travaglino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

