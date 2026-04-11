Il presidente della Repubblica ha annunciato le nomine ad Alfiere della Repubblica per il 2025, riconoscendo 28 giovani provenienti da diverse regioni. Ogni premio è stato assegnato per meriti in vari settori, tra cui studio, sport, volontariato e innovazione. La cerimonia si è svolta in un momento di particolare attenzione alle giovani generazioni, che rappresentano il futuro del Paese. I premiati sono stati selezionati tra centinaia di candidature arrivate da tutta Italia.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha effettuato 28 nomine ad Alfiere della Repubblica 2025, scegliendo giovani che si sono distinti per solidarietà, coraggio e impegno civile. Tra volontariato, inclusione, ambiente e innovazione, le loro storie dimostrano una generazione attiva e responsabile, capace di superare stereotipi e contribuire al bene comune. Alfiere della Repubblica 2025, Mattarella ne premia 28 Al centro la solidarietà Chi sono i 28 Alfieri della Repubblica 2025 La nota del Quirinale Alfiere della Repubblica 2025, Mattarella ne premia 28 Un racconto collettivo fatto di impegno, empatia e responsabilità. È il quadro...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sergio Mattarella e le nomine ad Alfiere della Repubblica per il 2025, chi sono i 28 giovani premiati

Alfieri della Repubblica: chi sono i due torinesi tra i 28 giovani premiati da Sergio Mattarella per "senso civico, altruismo e solidarietà"Sono tutti adolescenti che, nel 2025, hanno saputo distinguersi a livello nazionale per “comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e...

Mattarella conferisce a 28 giovani l’attestato di Alfiere della Repubblica «Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di ”Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2025, si...