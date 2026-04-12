Durante il torneo di Monte Carlo, la madre di Jannik Sinner è apparsa in tribuna solo dopo la conclusione della finale contro il giocatore spagnolo. La presenza di Siglinde Sinner in quella fase ha attirato l’attenzione dei presenti, senza che si abbiano ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali riguardo alle motivazioni o alle circostanze. La sua presenza è stata notata dagli spettatori e dai media presenti all’evento.

La mamma di Jannik Sinner sarebbe spuntata in tribuna a Monte Carlo solo dopo la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Pare, infatti, che la signora Siglinde non riesca a reggere l'alta tensione quando il gioco si fa duro. Lo aveva raccontato lei stessa l'anno scorso in occasione degli Internazionali di Roma: "Sono uscita alla fine del primo set. Mi faccio un giro qui attorno e aspetto che finisca la partita. Non seguo mai le gare di Jannik tutte intere dal vivo, succede raramente". E ancora: "Preferisco stare davanti alla tv. Solo a Torino sono riuscita a vedere la finale e un po’ qualcosa dei turni precedenti. Mio marito è rimasto, lui non si fa mai problemi”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, mamma Siglinde in tribuna? Cosa c'è dietro

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