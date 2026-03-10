Nancy Brilli si è sposata due volte chi sono gli ex mariti Massimo Ghini e Luca Manfredi e perché finirono

Nancy Brilli è stata sposata due volte: dal 1987 al 1990 con Massimo Ghini e successivamente con Luca Manfredi, con cui ha avuto un figlio, Francesco, nel 2000. I due matrimoni si sono conclusi in separazioni, ma le ragioni di tali decisioni non sono state rese pubbliche. La carriera dell'attrice prosegue parallelamente alle vicende personali.

Nancy Brilli  è stata sposata con  Massimo Ghini  dal 1987 al 1990. Successivamente si è sposata con   Luca Manfredi, suo secondo marito, col quale ha avuto un figlio,  Francesco, nel 2000. L’attrice ha poi avuto una relazione con il chirurgo estetico  Roy De Vita, durata 15 anni Nancy Brilli e il primo matrimonio con Massimo Ghini. Sul set della miniserie il feeling tra  Nancy Brilli e Massimo Ghini  è subito forte e lontano dalle telecamere i due sono molto complici.  “Il primo incontro? Entrò sbagliando camerino, eravamo entrambi in mutande”, rivelerà anni dopo Nancy parlando di Massimo. E quel comico incidente segna la loro vita. Dopo appena sei mesi, Ghini fa la  propoposta  di nozze a sorpresa a Nancy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

