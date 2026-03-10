Nancy Brilli è stata sposata due volte: dal 1987 al 1990 con Massimo Ghini e successivamente con Luca Manfredi, con cui ha avuto un figlio, Francesco, nel 2000. I due matrimoni si sono conclusi in separazioni, ma le ragioni di tali decisioni non sono state rese pubbliche. La carriera dell'attrice prosegue parallelamente alle vicende personali.

Nancy Brilli è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990. Successivamente si è sposata con Luca Manfredi, suo secondo marito, col quale ha avuto un figlio, Francesco, nel 2000. L’attrice ha poi avuto una relazione con il chirurgo estetico Roy De Vita, durata 15 anni Nancy Brilli e il primo matrimonio con Massimo Ghini. Sul set della miniserie il feeling tra Nancy Brilli e Massimo Ghini è subito forte e lontano dalle telecamere i due sono molto complici. “Il primo incontro? Entrò sbagliando camerino, eravamo entrambi in mutande”, rivelerà anni dopo Nancy parlando di Massimo. E quel comico incidente segna la loro vita. Dopo appena sei mesi, Ghini fa la propoposta di nozze a sorpresa a Nancy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nancy Brilli si è sposata due volte, chi sono gli ex mariti Massimo Ghini e Luca Manfredi e perché finirono

