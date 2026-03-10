Nancy Brilli ha un figlio stupendo chi è Francesco e cosa fa nella vita?

Nancy Brilli ha un figlio di nome Francesco, nato nel 2000. La attrice ha sposato nel 1997 Luca Manfredi, regista e sceneggiatore, con cui si è unita civilmente e dal quale ha avuto il bambino. La coppia ha divorziato nel 2002. Francesco è il primo e unico figlio della Brilli.

Nel 1997, Nancy Brilli conosce e sposa Luca Manfredi, regista e sceneggiatore figlio di Nino Manfredi, i due convolano a nozze, accolgono la nascita del primo figlio Francesco nel 2000 e divorziano nel 2002. La gravidanza è un evento quasi miracoloso per l’attrice: negli ’90, infatti, riceve una diagnosi tardiva di endometriosi e si sottopone a 8 interventi nonché alla rimozione di un carcinoma dell’ovaio che secondo i medici avrebbe compromesso per sempre la possibilità di diventare madre. Naufragato il secondo matrimonio, per circa 15 anni affianca il chirurgo plastico Roy De Vita, poi nel 2017 – dopo mesi di rumor – i due ufficializzano la fine della loro storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Nancy Brilli ha un figlio stupendo, chi è Francesco e cosa fa nella vita? Articoli correlati Leggi anche: Chi è Giulia Settembrini, la compagna di Francesco Gabbani e cosa fa nella vita Leggi anche: Chi è la fidanzata di Francesco Gabbani, Giulia Settembrini e cosa fa nella vita? Lavora come sua assistente La lite tra Lucarelli e D'Urso a Ballando con le stelle - La volta buona 27/10/2025 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nancy Brilli Temi più discussi: Nancy Brilli: Basta ruoli da fatina. L'amore? Ho quelli degli amici, mi vogliono uomini sposati; Salerno, Nancy Brilli in scena al Teatro Delle Arti con Il Padrone; Il ritorno del padrone, noir di Gianni Clementi con Nancy Brilli; Vallo della Lucania Teatro La Provvidenza Il Padrone. Nancy Brilli ha un figlio stupendo, chi è Francesco e cosa fa nella vita?Nel 1997, Nancy Brilli conosce e sposa Luca Manfredi, regista e sceneggiatore figlio di Nino ... msn.com Nancy Brilli: «Basta ruoli da fatina. L'amore? Ho quelli degli amici, mi vogliono uomini sposati»Nancy Brilli come non l’avete mai vista: malvagia fino alla perfidia, avida, presuntuosa, arrogante, manipolatrice, l’attrice romana è ... msn.com Ancora un grande successo della stagione teatrale del Mario Scarpetta. Onorati di aver ospitato Nancy Brilli in Il padrone di Gianni Clementi, regia di Pierluigi Iorio. - facebook.com facebook Buon #lunedì #9marzo dai Simpatici @giorgiolauro e Nancy Brilli! Oggi a #ugdp @Radio1Rai il primo ospite della puntata è l'ex Pm, tra l'altro di 'Mani Pulite', Gherardo #Colombo! x.com