Essere leader nella vita di tutti i giorni | come il Co-Active Coaching aiuta a scegliere con consapevolezza

Il Co-Active Coaching si propone come strumento per chi desidera diventare più consapevole nelle scelte quotidiane. Spesso si risponde “sì” senza riflettere, si accettano impegni extra o si evitano conversazioni difficili. Questa tecnica aiuta a riconoscere i propri desideri e a prendere decisioni più ponderate, favorendo una gestione più consapevole delle proprie azioni e relazioni.

Ci sono giorni in cui si risponde "sì" senza pensarci. Si accetta un impegno in più, si evita una conversazione scomoda, si rimanda un no necessario. Si tiene tutto insieme – lavoro, famiglia, relazioni – e alla fine della giornata resta una sensazione disturbante: quella di aver fatto tanto, ma di non essersi davvero scelte. Essere leader nella vita di tutti i giorni non significa avere un titolo, né guidare un team. Significa saper restare presenti mentre si decide. Riconoscere quando si sta reagendo per abitudine, per paura o per compiacere e quando invece si sta scegliendo davvero.

