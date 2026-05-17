La Bulgaria si è aggiudicata l’Eurovision Song Contest 2026 con l’esibizione di Dara, lasciando gli altri concorrenti alle sue spalle. La classifica finale vede al secondo e al terzo posto rispettivamente due altri paesi partecipanti. Sal Da Vinci si è classificato in quinta posizione, con il pubblico che ha reagito con entusiasmo. Durante la serata, ci sono stati fischi rivolti a Israele, mentre l’artista italiano ha mostrato un’espressione di sorpresa e commozione.

Vittoria travolgente e inaspettata per la Bulgaria nella finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Dara, con il brano “Bangaranga“, si è aggiudicata il microfono di cristallo. Una punta di delusione per l’Italia che, con Sal Da Vinci, sperava almeno di finire sul podio. Invece il cantante campano si è dovuto accontentare del quinto posto. Medaglia d’argento tra i fischi per Israele. Terza la Romania. Medaglia di legno per l’Australia. La favoritissima Finlandia soltanto sesta. A chiudere la classifica la Gran Bretagna. L’Austria, che ha ospitato la kermesse, in penultima posizione. Eurovision Song Contest 2026: la classifica finale e i... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026 e classifica, mani al volto per Sal Da Vinci e fischi per Israele

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Eurovision Song Contest 2026 - Grand Final - Live from Vienna | Vote at esc.vote

Sullo stesso argomento

Eurovision Song Contest 2026, top e flop della prima serata: Sal Da Vinci incanta, fischi per IsraeleVediamo quindi i migliori e i peggiori, in senso lato, della prima serata, quella del primo gironcino eliminatorio in vista della finale - l’altro è...

Eurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finaleEurovision 2026, vincitore: chi ha vinto il Song Contest, la classifica EUROVISION 2026 VINCITORE – Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026, al...

Stasera inizia l'Eurovision Song Contest 2026. Chi sarà il vincitore? E quali sono i Paesi che hanno vinto più volte nel corso degli anni? x.com

Eurovision Song Contest 2015: guarda insieme! | #EurovisionAgain | 21:00 CEST reddit

Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026: la classificaChi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2026: dopo una finale ricca di performance, ecco chi è il vincitore. L’Eurovision 2026 ha regalato emozioni, polemiche e momenti diventati subito virali. Tra i p ... donnaglamour.it

Eurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finaleEurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finale. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it