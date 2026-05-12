La prima serata dell’Eurovision Song Contest 2026 si è svolta a Vienna, con diversi artisti in gara. Tra le esibizioni più apprezzate c’è stata quella di un cantante italiano, mentre altri come un’artista con grande esperienza nel panorama musicale ha attirato l’attenzione. La serata ha visto anche momenti di critica, tra cui alcuni fischi rivolti a una rappresentanza di uno Stato. Tra i conduttori, presente anche un’artista italiana che ha affiancato un collega maschile.

Vediamo quindi i migliori e i peggiori, in senso lato, della prima serata, quella del primo gironcino eliminatorio in vista della finale - l’altro è in programma giovedì 14, sempre in diretta su Rai 2 - e delle due teste di serie, Germania e Italia, in un’annata già falcidiata dal largo boicottaggio contro la presenza d’Israele (che comunque ha una canzone abbastanza irrisolta, ci arriviamo). Top: Sal Da Vinci Togliamoci subito l’elefante nella stanza. Nel momento in cui starete leggendo qui saprete già tutto, se non altro perché la performance - che a ESC gioca sempre la parte del leone, con budget senza senso - era trapelata nei giorni scorsi: i ballerini che inscenano un matrimonio, l’anello al dito, la coreografia già vista all’Ariston di Per sempre sì, un tricolore tirato fuori dalla gonna della ballerina-sposa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eurovision Song Contest 2026, top e flop della prima serata: Sal Da Vinci incanta, fischi per Israele

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