Chi guadagna sugli Internazionali di tennis al Foro Italico

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Internazionali di tennis al Foro Italico, i prezzi delle consumazioni sono molto elevati rispetto a quelli abituali. Una birra costa circa otto euro, mentre un tramezzino di dimensioni ridotte si aggira sui 7,50 euro. Il caffè viene venduto a 1,50 euro e una bottiglietta d’acqua, proveniente dai Tredicine, si trova a due euro. Per un tiramisù, si devono spendere 21 euro. Questi costi rappresentano un esempio di come vengono gestiti i prezzi all’interno dell’evento.

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Una birra otto euro, un tramezzino piccolo 7,50, un caffè 1,50, una bottiglietta d’acqua (dai Tredicine) due euro, un tiramisù a 21 euro. Oltre al costo del biglietto di ingresso, piuttosto elevato, con l’accesso alla finale che quest’anno parte da 600 euro, gli appassionati di tennis devono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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