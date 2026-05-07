Internazionali di tennis adesivi omofobi contro Sinner al Foro Italico

Durante gli Internazionali di tennis al Foro Italico, alcuni adesivi con scritte omofobe sono stati affissi vicino al percorso dei giocatori, tra cui quello di un atleta italiano. Inoltre, sono stati segnalati insulti rivolti a uno dei tennisti durante le partite, con commenti che non riguardano le competizioni sportive. La situazione ha suscitato attenzione sui social e tra gli spettatori presenti.

Non solo l'entusiasmo per gli Internazionali d'Italia, ma anche una scia di insulti che nulla ha a che fare con lo sport. Nella zona del Foro Italico e dello stadio Olimpico, cuore pulsante del tennis e del calcio romano, sono apparsi diversi adesivi dal contenuto esplicitamente omofobo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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