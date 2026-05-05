Oggi al Foro Italico prende il via il tabellone WTA degli Internazionali di tennis, con le prime partite delle atlete italiane che si preparano a scendere in campo. La giornata si concentra su incontri che potrebbero determinare il proseguo del torneo, con alcune sfide decisive previste nei campi della BNP Paribas Arena. Le partite di questa prima fase attireranno l’attenzione degli appassionati, interessati a scoprire chi riuscirà a superare il primo turno.

? Cosa scoprirai Chi sono le atlete italiane che debuttano oggi al Foro Italico?. Quali sfide decisive vedremo oggi nei campi della BNP Paribas Arena?. Come si può seguire gratuitamente il tabellone femminile su SuperTennis?. Quando inizieranno le prime partite del tabellone maschile su Tv8?.? In Breve Inizio sfide Campo Centrale tra Krejcikova ed Elsa Jacquemot alle ore 11.. Carreno Busta e Wawrinka si sfidano nella BNP Paribas Arena dalle ore 10.. Kessler affronta Bronzetti e Trevisan gioca contro Gibson nella BNP Paribas Arena.. Copertura diretta disponibile su SkySport, TennisTv, SuperTennis e Tv8 per il torneo.. Il Foro Italico di Roma inaugura oggi, martedì 5 maggio 2026, il prestigioso torneo degli Internazionali con il debutto del tabellone femminile WTA.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, gli Internazionali al Foro Italico: parte il tabellone WTA

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