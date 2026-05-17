Chi era Samuele Nava atleta di Eupilio morto a 28 anni nel tragico incidente in moto a Valmadrera

Samuele Nava, giovane atleta di Eupilio, è deceduto all’età di 28 anni in un incidente in moto avvenuto a Valmadrera. Conosciuto e apprezzato da molti, Nava aveva ottenuto risultati sportivi e si distingueva anche per la passione che dedicava sia allo sport che alla vita quotidiana. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, familiari e componenti della comunità locale, che lo ricordano per il suo impegno e la sua personalità.

Un ragazzo conosciuto, stimato e ricordato da tanti non solo per i risultati sportivi, ma anche per la passione che metteva nello sport e nella vita. È profondo il cordoglio tra Erbese e Lecchese per la morte di Samuele Nava, il 28enne di Eupilio che ha perso la vita nella notte tra sabato e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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