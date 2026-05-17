Roberto Vecchioni ha rivelato di aver scoperto alcuni tradimenti della sua ex moglie, Irene Bozzi, mentre si trovava in Toscana. Secondo quanto dichiarato, l’ex moglie lo avrebbe lasciato da solo in hotel per andare con il suo amante. La vicenda riguarda un episodio specifico durante un soggiorno in quella regione, senza ulteriori dettagli su altre circostanze o conseguenze legali. La notizia ha fatto discutere, attirando l’attenzione sul passato personale dell’artista.

Roberto Vecchioni ha raccontato di aver scoperto dei tradimenti dell’ex moglie mentre si trovata in Toscana: “Ero sulle colline intorno a Scandicci con la mia prima moglie (Irene Bozzi, ndr), quando ho scoperto che mi tradiva, e il matrimonio è finito” ha raccontato in una intervista concessa al Corriere della sera il cantante e vincitore del Festival di Sanremo 2011. «Eravamo a Firenze – ha raccontato Vecchioni al Corriere -, e la mia ex moglie mi lasciò da solo per raggiungere il suo amante in albergo. Lo intuii, glielo chiesi. Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo, pensai che era stato tutto finto. Con il tempo ho capito che l’amore non finisce mai. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex moglie di Roberto Vecchioni, Irene Bozzi, e i tradimenti scoperti: “Eravamo in Toscana, mi lasciò da solo per andare dal suo amante in albergo”

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