Daria Colombo è la seconda moglie di Roberto Vecchioni. La coppia si è sposata dopo il matrimonio con Irene Bozzi, dalla quale il cantante ha avuto la primogenita, Francesca Vecchioni. Con Daria Colombo, Vecchioni è diventato padre anche di Arrigo, Carolina ed Edoardo. Colombo ha dichiarato di averlo aiutato a superare una dipendenza dall’alcol, affermando che bere non serve a niente.

Daria Colombo è la seconda moglie di Vecchioni: la prima moglie, Irene Bozzi, ha regalato al Professore la primogenita Francesca Vecchioni, mentre Daria lo ha fatto diventare padre altre volte di Arrigo, Carolina ed Edoardo. In particolare con Arrigo, il penultimo figlio, Roberto aveva iniziato anche a collaborare su alcune cose, visto che il ragazzo era appassionato di poesia, ma il destino ad un certo punto aveva deciso per lui e Arrigo era tragicamente morto nel 2023, all’età di 36 anni, gettando nel dolore e nello sconforto Roberto, Daria e tutta la famiglia. Dopo quel lutto così terribile proprio Daria, la donna che ha salvato Vecchioni anche dall’alcolismo in cui stava cadendo, si è ammalata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Daria Colombo, la seconda moglie di Roberto Vecchioni: “Mi ha salvato dalla dipendenza dall’alcol, bere non serve a niente”

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