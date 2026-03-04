Tommaso Pierazzi è stato nominato nuovo coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Toscana. Irene Galletti ha annunciato di lasciare il ruolo per dedicarsi a questioni strategiche della regione. La nomina di Pierazzi è stata comunicata dal movimento senza ulteriori dettagli sulle modalità. La decisione di Galletti di dimettersi è stata resa nota attraverso una dichiarazione ufficiale.

Tommaso Pierazzi è il nuovo coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Toscana. Pierazzi, coordinatore provinciale M5S Arezzo, riceve il testimone da Irene Galletti, consigliera regionale, componente Ufficio presidenza Consiglio regionale della Toscana, presidente Stefania Saccardi, nonché presidente commissione regionale politiche europee e relazioni internazionali. Tommaso Pierazzi “chiamato a guidare il Movimento in Toscana in una fase di rinnovamento e rilancio”. Nella foto, Irene Galletti con Giuseppe Conte (Foto Fb Irene Galletti) Irene Galletti: “Concludo questo incarico con profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a far crescere il Movimento in Toscana, soprattutto verso il presidente Giuseppe Conte e la vicepresidente Paola Taverna per la fiducia che mi hanno riconosciuto in questi anni densi di sfide. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

M5S Toscana, Pierazzi nuovo coordinatore. Irene Galletti: "Lascio per dedicarmi a dossier strategici nostra Regione"

