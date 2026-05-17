Chi è Francesco Colella l’attore di Buonvino – Misteri a Villa Borghese?

Da metropolitanmagazine.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In “Buonvino – Misteri a Villa Borghese” appare l’attore che interpreta Pierluigi Portanova, un ispettore con una passione per l’informatica. La serie si svolge nel commissariato situato all’interno di Villa Borghese, e il personaggio di Portanova collabora con altri agenti per risolvere i casi che si presentano. Francesco Colella, attore italiano, ricopre questo ruolo e ha una presenza costante nel racconto. La sua interpretazione si inserisce in una narrazione incentrata su misteri e indagini ambientate in un contesto urbano.

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Nel cast di “Buonvino – Misteri a Villa Borghese” troviamo Francesco Colella nei panni di Pierluigi Portanova, ispettore la cui passione per l’informatica contribuisce alla risoluzione dei casi del commissariato nel cuore di Villa Borghese. In attesa di scoprire se la serie avrà un seguito, conosciamo meglio il suo personaggio e la carriera dell’attore. «Io sono l’ispettore Pierluigi Portanova»: sono queste le parole con cui il personaggio si presenta al commissario Buonvino (Giorgio Marchesi) e, di riflesso, al pubblico della serie poliziesca di Rai 1. Sin da subito si intuiscono la sua passione per l’informatica e la preferenza per le... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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